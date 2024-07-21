أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد بأن منظومات الدفاع الجوية تتصدى لهجوم جوي روسي على العاصمة كييف، وفق وكالة "رويترز".

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق تيليغرام: "يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي عند الاقتراب من كييف"، مطالبا المدنيين بالبقاء في الملاجئ، إلى حين رفع الإنذار من الغارات الجوية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤولون، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة خلال الليل على أوكرانيا، وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن الدفاعات أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، فوق خمس مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد.

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وقال مسؤولون إقليميون، إن إحدى الطائرات المسيرة من طراز "شاهد"، أصابت منشأة للطاقة في منطقة "سومي"، بينما ضربت أخرى موقعاً في منطقة "تشيرنيهيف"، لافتين إلى أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.