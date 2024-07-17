استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب رئيس بعثة طالبان، اليوم الأربعاء، وفقا لـ "رويترز"، وحثت إدارة الحركة على اتخاذ إجراءات ضد جماعات متشددة متمركزة في أفغانستان تقول إسلام آباد إنها شنت هجوما على قاعدة عسكرية هذا الأسبوع.

وشنّ متشددون، يوم الإثنين، هجوما على قاعدة في بانو الواقعة في شمال غربي باكستان، حيث صدموا سيارة محملة بالمتفجرات بجدار يحيط بالقاعدة؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية أفراد من قوات الأمن الباكستانية.

وأعلنت جماعة حافظ جول بهادور مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة يقول الجيش الباكستاني إنها تنفذ عملياتها انطلاقا من أفغانستان المجاورة.

وتقول إسلام آباد، إنها تطرح باستمرار مسألة تزايد الهجمات العابرة للحدود مع إدارة طالبان؛ مما يؤجج التوتر بين الدولتين المتجاورتين، اللتين اشتبكت قواتهما الأمنية على الحدود في السنوات القليلة الماضية.