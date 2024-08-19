هدّدت روسيا، بولندا، في حال اعترضت وارسو، صورايخها فوق أوكرانيا، فيما لم توضّح نوعية الرد، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية: إن موسكو ستردّ بشكل ملموس وملائم ومناسب، إذا حاولت بولندا اعتراض الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.

وأضاف تيابكين لوكالة "سبوتنيك": "إذا ما استسلمت وارسو، لاندفاعة المغامرة، وقررت القيام بمحاولات لاعتراض وسائل التدمير بعيدة المدى التي تستخدمها قواتنا المسلحة بشكل قانوني، من أجل تحييد التهديدات العسكرية المنطلقة من أراضي أوكرانيا إلى روسيا، فإن الرد عليها سيكون مناسبًا ومحددًا تمامًا".

وتابع: "لا توجد مفاوضات بشأن هذه القضية مع أي شخص، موقفنا معروف وجليّ لكل من وارسو وحلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي: إن "وارسو تدرس إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا".

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وسبق أن دعت كييف بشكل رسمي الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها.

وكتبت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، في نهاية يونيو/حزيران، أن كييف كانت تضغط على الحلفاء الأوروبيين، لإنشاء منطقة حظر جوي في غرب أوكرانيا من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.