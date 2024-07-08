أعلن مكتب دوغ إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أن نتيجة اختباره لكوفيد-19 جاءت إيجابية، بينما لا تزال زوجته دون أعراض، وذلك بُعيد أيام من لقائهما بايدن، بحسب شبكة "سي إن إن".

وجاءت نتيجة اختبار الرجل الثاني دوغ إيمهوف إيجابية لفيروس كورونا يوم السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه يوم الأحد.

وقالت ليزا أسيفيدو، مديرة الاتصالات في مكتب إيمهوف، في البيان، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس أثبتت سلبية اختبار الفيروس، ولا تزال دون أعراض.

وكان الزوجان على شرفة البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يوم الخميس للاحتفال بيوم الاستقلال.

وتواصلت شبكة "سي إن إن" مع البيت الأبيض لتسأل عما إذا كان الرئيس جو بايدن يخضع للاختبار.

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وكانت هاريس في نيو أورليانز يوم السبت لإجراء محادثة في مهرجان Essence، وهو مهرجان سنوي للموسيقى والثقافة السوداء.

وتقوم نائبة الرئيس بجولة عبر الولايات المتحدة، فيما أطلقت عليه إدارة بايدن "صيف المشاركة".

وقال مكتبها في وقت سابق من هذا الشهر إنها شاركت في أكثر من 60 رحلة عبر 20 ولاية منذ بداية عام 2024.

وسبق أن أصيب إيمهوف بكوفيد في مارس 2022، وجاءت نتائج اختبارات كمالا للفيروس إيجابية في الشهر التالي.