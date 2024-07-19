أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الباكستاني في بيان، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على زعيم تنظيم القاعدة أمين الحق.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب رئيس بعثة طالبان، وحثت حكومته على اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة المتمركزة في أفغانستان التي تقول إسلام آباد إنها هاجمت قاعدة عسكرية هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت الخارجية الباكستانية: "طلبنا من أفغانستان التحقيق بشأن كيفية تمكن مسلحين من عبور الحدود ومهاجمة معسكر للجيش".

وكان قُتل ثمانية من أفراد قوات الأمن الباكستانية في بانو شمال غرب باكستان يوم الاثنين الماضي، نتيجة هجوم من قبل مسلحي القاعدة.

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ويشار إلى أن أمين الحق أفغاني الجنسية، وكان يعمل طبيبًا قبل أن يلتحق بتنظيم القاعدة، وكان حارسًا سابقًا لزعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن.

وفي العام 2008 ألقت باكستان القبض على الحق في لاهور، وأطلقت سراحه العام 2011 لعدم كفاية الأدلة ضده.

وفي العام 2021، عاد الحق إلى أفغانستان بعد أن عادت طالبان إلى السلطة إثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ودخل الحق إلى مسقط رأسه في إقليم ننغرهار بسيارة يحرسها مسلحون من عناصر طالبان.