أسفر انفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان، عن مقتل طفلين وإصابة 16 شخصا اليوم السبت، وفقا لـ"رويترز".

وأشار منظور بوليدي كبير مراقبي شرطة مدينة بيشين، إلى أن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بتفجير قنبلة عن بعد، كانت مثبتة في دراجة نارية بالقرب من مقر الشرطة في المدينة.

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وقال ضابط الشرطة مجيب الرحمن "كانت متفجرات مثبتة في دراجة نارية مصفوفة في المنطقة"، مضيفا أن الطفلين اللذين قتلا كانا يمران بالمنطقة عندما وقع الانفجار.

وكان قد قتل يوم الخميس، 11 شرطيا باكستانيا على الأقل وإصابة آخرين، جرّاء هجوم مسلحين بالبنادق والقذائف الصاروخية، على موكب للشرطة في إقليم البنجاب، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن الشرطة ومسؤولين باكستانيين.

وأمر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، باتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" ضد المهاجمين، بحسب بيان لمكتبه.