معارضون يغتالون مسؤولا أمنيا جنوب أفغانستان

قُتل مسؤول أمني في حكومة حركة طالبان، اليوم الجمعة، بهجوم نفذته جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية المعارضة في ولاية نيمروز، جنوبي أفغانستان.

وقالت الجبهة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام أفغانية مستقلة، إن "قواتها تمكنت من قتل حافظ عبد الباري جخانسوري، عضو الأمن الداخلي في القيادة الأمنية لطالبان".

وأضافت الجبهة: "كان (جخانسوري) شخصا قاسيا وكان له دور في التحرش بأهالي تلك الولاية".

ولم يصدر عن حركة طالبان أي معلومات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية بسماع دوي انفجار في بلدة "شاريكار" بولاية بروان شمالي أفغانستان.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية إن "انفجار لغم وقع مساء اليوم استهدف قوة من طالبان؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الحركة وإصابة ثلاثة آخرين".

ولم تعلن الجبهة المقاومة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.