لجأ الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، إلى طريقة جديدة لمهاجمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ناسبًا تصريحات لها حول المناخ، أبرزها تحذير ترامب للأمريكيين بأن هاريس ستحرمهم من اللحوم الحمراء ومواقد الغاز.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل استطلاعات الرأي الأمريكية التي ترجح كفة فوز هاريس على ترامب، كان آخرها اليوم الأحد، لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، التي أشارت نتائجها إلى أنّ المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، تتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 51% مقابل 48% على المستوى الوطني.

وكثيرًا ما يلجأ ترمب في تجمعاته الانتخابية الأخيرة، إلى ترديد معلومات مضللة و (صور مركبة ساخرة) لهاريس، إذ ادّعى في 27 يوليو \ تموز، خلال تجمع انتخابي في ولاية منيسوتا "أن هاريس دعت إلى خفض استهلاك اللحوم الحمراء، لمكافحة تغير المناخ"، بهدف إحراجها.

وقال:"إن هاريس ستتخلص من الأبقار جميعها، وفي مرحلة ما، ستلاحق البشر"، مكررًا نظريات المؤامرة حول "انخفاض عدد السكان"، والتي نسبها إلى هاريس في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض العام الماضي.

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ومن جهته، قال جاي دي فانس في 3 أغسطس/ آب، في أتلانتا: إن هاريس "ترغب في أخذ مواقد الغاز خاصتكم، وتريد حتى حرمانكم القدرة على تناول اللحوم الحمراء".

وتعقيبًا على ذلك، قالت رابطة الناخبين من أجل الحفاظ على البيئة: إن تضخيم حملة ترامب للمعلومات المضللة عن "حظر هاريس للحوم"يشكّل "تكتيكًا سخيفًا"، هدفه تقويض ما أحرز من "تقدم"لمنافسته، في الآونة الأخيرة.

ولم تتطرق المتحدثة باسم هاريس، لورين هيت، إلى ادعاءات محددة لترامب وفانس، ولكنها قالت "إن المرشحة الديمقراطية "تركز على مستقبل يتمتع فيه الأميركيون جميعهم بهواء نظيف ومياه نظيفة وطاقة موثوقة وبأسعار معقولة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت هاريس قالت أمام لجنة بيئية عام 2019 :" إنها تحب تناول "برغر اللحم والجبن من وقت لآخر"، على الرغم من دعمها لفكرة تحديث الإرشادات الغذائية.

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وبدوره، قال إدوارد مايباخ مدير مركز اتصالات تغير المناخ في جامعة جورج مايسون: إن "التكتيك المعتمد في السياسة يقضي بتحريف مواقف الخصم، لجعلها تبدو متطرفة وغير مقبولة، وهذا بالضبط، ما يفعله ترامب وفانس، مع مواقف نائبة الرئيس هاريس، بشأن العمل المناخي".

ويرى أن "هجوم ترامب وفانس على نائبة الرئيس هاريس بسبب مواقفها من ملف المناخ سيعود عليهما بالضرر ولن يفيدهما".

وينتقد ترامب وفانس، مواقف هاريس في قضايا مثل: التكسير الهيدروليكي، وهي تقنية استخراج النفط والغاز من تحت الأرض والتي تسبب اضطرابات عنيفة.

وكانت هاريس دعت في 2019، إلى حظر هذه الممارسة، قبل أن تترشح مع بايدن للانتخابات الرئاسية عام 2020.

وسعت أخيرًا إلى تجنب الأسئلة حولها، خاصة في ولاية بنسيلفانيا المتأرجحة الحاسمة، إذ يعد التكسير الهيدروليكي عنوانًا مهمًّا.

من جهتهم، يشيد نشطاء المناخ غالبًا بهاريس، انطلاقًا من دعوتها إلى ملاحقة شركات النفط، عندما كانت تشغل منصب المدعية العامة لولاية كاليفورنيا.

ويشار إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ستجري في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.