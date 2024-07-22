أدلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الإثنين، بأول خطاب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات الرئاسية، مؤكدة "أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات".

وقالت هاريس إن بايدن تجاوز إرث معظم الرؤساء الذين خدموا فترتين في منصب الرئاسة.

وجددت هاريس رغبتها في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض.

وشددت هاريس على أن الرئيس بايدن يقاتل كل يوم من أجل مصلحة الشعب الأمريكي، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن ينجز ما أنجزه بايدن خلال ولايته الرئاسية.

وأضافت هاريس خلال الخطاب "أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات وسأتوجه إلى مقر الحملة الانتخابية في ديلاوير لتحية موظفيها".