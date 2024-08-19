أعلن حزب عمران خان "حركة إنصاف الباكستانية"، الاثنين، أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون منذ عام مرشحٌ لمنصب رئيس جامعة أكسفورد.

ويرى عمران خان الذي كان رئيسًا للوزراء، بين عامي 2018 و2022، وما زال يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، أن اعتقاله بتهمة الفساد والتحريض على العنف، هدفه منعه من العودة إلى السلطة.

وقال المتحدث باسم الحزب سيد ذو الفقار بخاري المقيم في لندن إن "عمران خان أعرب عن رغبته في الترشح، والآن ستتم دراسة ترشحه"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف قائلًا: "إنه منصب فخري، لكنه يمنح مكانة، وبما أن عمران خان هو أحد أشهر خريجي أكسفورد، سيكون من الممتاز أن يصبح رئيسًا" للجامعة.

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وأعلن كريس باتن آخر حاكم لهونغ كونغ قبل تسليمها للصين، في فبراير/ شباط أنه سيترك منصب رئيس جامعة أكسفورد.

ولن يتم نشر قائمة المرشحين لهذه الولاية من 10 سنوات حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب الموقع الإلكتروني للجامعة البريطانية العريقة، وسيتم الاختيار نهاية الشهر الجاري.

وتخرج عمران خان في جامعة أكسفورد العام 1975، بعد دراسات في الفلسفة والسياسة والاقتصاد.