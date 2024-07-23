أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، الثلاثاء، استعداده لإجراء أكثر من مناظرة مع هاريس.

وقال ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه سيمضي قدما في مناظرة مع كامالا هاريس منافسته الديمقراطية الجديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر استطلاع أن هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على ترامب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، ودعمه ترشح هاريس بدلاً منه.

وأجرت رويترز/إبسوس الاستطلاع، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، بعد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث قبل ترامب رسميًا، يوم الخميس، ترشيح الحزب له لانتخابات الرئاسة، وكذلك بعد إعلان بايدن، يوم الأحد، الانسحاب ودعم هاريس.