لهذا السبب صفع محمد رمضان أحد معجبيه

كشف شهود عيان تفاصيل واقعة صفع الفنان المصري محمد رمضان أحد معجبيه، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.

وقال الشهود لوسائل إعلام محلية إن "الشاب استفز محمد رمضان حين التقط له عدة صور من دون إذن الفنان، وهو يصيح محمد رمضان الحمضان، على سبيل الإهانة والسخرية"، ما دفع الفنان المصري إلى محاولة الحصول على هاتف الشاب لحذف الصور.

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وذكروا أن الشاب رفض حذف الصور، ما عرّضه لصفعة على وجهه من محمد رمضان.

وأكد شهود العيان أن الطرفين لم يتقدما بشكوى إلى الشرطة.

ومن جهته، تجاهل الفنان محمد رمضان الحادثة، ونشر مقطع فيديو وهو وسط جمهوره في الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الساعات الأخيرة مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وانتقدت التعليقات ما أسموه "مسلسل الصفعات" التي يوجهها المشاهير لمعجبين، بعد صفعة عمرو دياب الشهيرة، في حين وقف البعض بجانب رمضان مؤكدين أنه دافع عن خصوصيته.