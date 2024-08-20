اعتمد الحزب الديمقراطي في مؤتمره الذي انطلقت أعماله في شيكاغو، الإثنين، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، لمنصب نائب الرئيس، وذلك في تصويت افتراضي، وفق محطة "سي بي إس" الإخبارية.

وقالت المحطة، في تقرير لها، إن "الديمقراطيين يأملون إبراز موضوع وحدة الحزب، رغم الاضطرابات التي حدثت هذا الصيف، والتي أدت إلى انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، واستبداله بنائبته كامالا هاريس على رأس القائمة".

ولفتت إلى إشادة قادة النقابات بهاريس، قائلين: "لقد أتت من أجلنا، وحان دورنا لنتقدم من أجلها".

ونقلت عن رئيس "الاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات"، لي سوندرز، قوله إن "هاريس وبايدن استرشدا بمبدأ أساسي خلال فترة وجودهما في المنصب، وهو المزيد من الحرية للعاملين، بما في ذلك حرية الانضمام إلى النقابات".

وأظهر أحدث استطلاع لشبكة "سي بي إس" فوز هاريس بأصوات الأسر النقابية على المستوى الوطني بنسبة 58% مقابل 41% لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب، وهذا يتماشى مع نسبة 56% التي صوتت لصالح جو بايدن على المستوى الوطني في عام 2020.