اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، بزرع مزيد من الألغام الأرضية على طول خط المواجهة بين البلدين.

ووفق وكالة "رويترز"، أكد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، قيام جنود من كوريا الشمالية بزرع ألغام أرضية ووضع حواجز وإقامة منطقة خالية على طول خط المواجهة منذ شهور رغم وقوع حوادث.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن هيئة الأركان المشتركة قوله:إن "الجيش الكوري الشمالي لا يزال مستمرا في نشاطه هذا رغم وقوع خسائر بشرية جراء حدوث نحو 10 حوادث تضمنت انفجارات ألغام أرضية وإعياء بسبب الحرارة".

وأضاف البيان: أنه جرى أيضا نشر مجندات للعمل في بعض المناطق.

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وفي بيان آخر منفصل أصدرته الوزارة، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، في اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، بشأن استفزازات كوريا الشمالية:إن "الجيش يواجه أزمة معقدة تزداد سوءا بفعل الكوارث الطبيعية غير المتوقعة".

وبدورها، ذكرت إدارة الأرصاد الكورية الجنوبية، أن أمطاراً غزيرة هطلت على سول والمناطق المحيطة بها اليوم الأربعاء، مع توقع هطول أمطار غزيرة في كوريا الشمالية.

وذكر البيان، أن الجيش الكوري الجنوبي يستعد للتصدي لاحتمالية تصريف بيونغ يانغ لمياه السدود بشكل مفاجئ، ما قد يؤدي إلى انجراف الألغام الأرضية.