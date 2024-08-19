يعيد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تشكيل حكومته، الاثنين، قبل أسابيع فقط من مغادرته منصبه، وفق ما أعلن مكتبه، في محاولة لتسهيل انتقال السلطة إلى خليفته وزير الدفاع برابوو سوبيانتو.

وسيسلم ويدودو المعروف باسم "جوكووي" زمام الأمور، في تشرين الأول/ أكتوبر، ويغادر منصبه، بعد أن حقق معدلات شعبية عالية بفضل سجله الاقتصادي الذي حقق نمواً ثابتاً بعد جائحة "كوفيد-19".

وسيؤدي اليمين الدستورية أمام جوكووي، صباح الاثنين، وزراء جدد للقضاء وحقوق الإنسان والطاقة والموارد المعدنية والاستثمار، إضافة إلى الرئيس الجديد لوكالة الغذاء والدواء ورئيس وكالة التغذية الوطنية التي أنشئت حديثاً.

وقال آري دويبايانا منسق الموظفين الخاصين للرئيس، في بيان، إن "تعيينات هؤلاء الوزراء ... ورؤساء الوكالات ضرورية لتسهيل انتقال حكومي سلس ومنظم وفعال".

وأنشئت "وكالة التغذية الوطنية" لمساعدة برابوو في تنفيذ تعهد رئيسي في حملته الانتخابية لتقديم وجبات مجانية لأطفال المدارس.

وقال يونارتو ويجايا، المدير التنفيذي في معهد "تشارتا بوليتيكا" للأبحاث، إن الوزراء الجدد هم "من رجال برابوو" الذين وافق عليهم جوكووي.

وكان جوكووي قد أشاد، الأسبوع الماضي، بإنجازات حكومته في الاقتصاد والتنمية وبناء البنية التحتية، في خطابه الأخير عن حالة الأمة.