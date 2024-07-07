خامنئي: "رئيسي" يجب أن يكون نموذجاً لجميع مسؤولي الحكومات

شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، على أن يكون الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي نموذجا لجميع مسؤولي الحكومات في إيران.

وخلال استقباله أعضاء حكومة "رئيسي" التي يقودها نائبه الأول محمد مخبر دزفولي منذ مايو/ أيار الماضي، قال خامنئي إن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي يجب أن يكون نموذجاً يُحتذى به لجميع مسؤولي الحكومات.

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وأضاف خامنئي، بحسب بيان نشره موقعه الرسمي خلال اجتماعه مع الحكومة الإيرانية المؤقتة، أن "رئيسي كان صريحاً للغاية في الإعلان عن مواقفه الثورية والدينية، ولم يجامل أحدًا في ذلك".

وأردف خامنئي بأن "حكومة رئيسي كانت حكومة العمل والأمل والنشاط، ومن أهم خصائص الرئيس الراحل أنه كان إنساناً شعبياً، وهذا يجب أن يكون نموذجا لجميع مسؤولي الحكومات".

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وكان خامنئي قد حث الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان على السير على النهج الذي خطه سلفه إبراهيم رئيسي.

وأعلن بزشكيان استعداده لتنفيذ السياسات التي يرسمها المرشد خامنئي، وذلك في كلمة له خلال زيارته مرقد مؤسس النظام روح الله الخميني، مساء أمس السبت.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الحكومة المؤقتة محمد علي مخبر دزفولي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، في مكتبه بالعاصمة طهران.

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، عرض مخبر دزفولي تقريراً عن آخر تطورات القضايا التنفيذية والشؤون الجارية للبلاد.

وفي هذا اللقاء، أطلع مخبر بزشكيان على آخر مستجدات شؤون البلاد الراهنة، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وتوفي "رئيسي" جراء تحطم مروحيته العسكرية شمال غربي إيران مع عدد من المسؤولين، بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، في 19 أيار مايو/ الماضي.

وجاءت هذه الانتخابات المبكرة التي فاز فيها الإصلاحي مسعود بزشكيان على خلفية هذا الحادث.