حذف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تطبيق "واتس آب" من هاتفه خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر، بدعوى "استخدامه من قبل بعض الأطراف في البلاد في نشر العنف والكراهية".

وعرض مادورو خلال بث مباشر في قناة بالعاصمة كاراكس، شاشة هاتفه على الكاميرات، وأزال تطبيق "واتس آب" أمام أعين المشاهدين، وفق الأناضول.

ولم يحدد الرئيس الفنزويلي من هي الأطراف التي أشار إليها في حديثه.

وأوضح أن "هذا التطبيق يشكل تهديدًا على الجيش والشرطة وقادة المجتمع"، داعيًا المواطنين لإزالته من هواتفهم "طوعًا وبشكل تدريجي".

وقال: "لقد تخلصت من واتس آب، أيها العائلات والشباب والرجال والنساء محبو الوطن الفنزويليين، هل تريدون السلام؟ امسحوا واتس آب".

وأضاف أن "التطبيق أعطى كافة أرقام هواتف فنزويلا لمهربي المخدرات الكولومبيين والإمبرياليين"، داعيًا المواطنين لاستخدام تطبيقي "تلغرام" و"وي شات" بدلا منه.