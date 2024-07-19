ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي أبلغت بعض الديمقراطيين في الكونغرس أن بايدن على وشك اتخاذ قرار بالتخلي عن محاولة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، الانسحاب من السباق الانتخابي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ونقلت "واشنطن بوست"، عن 3 مسؤولين في الحزب الديمقراطي أن بيلوسي أبلغت بعض الديمقراطيين في المجلس بأنها تعتقد أنه يمكن إقناع بايدن قريباً بالانسحاب من السباق الرئاسي.

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وكانت بيلوسي أخبرت بايدن مؤخرا، أن نتائج الاستطلاعات تشير إلى أنه لن يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن"، وأضافت أن بيلوسي أبلغت بايدن بأنه "قد يدمر" فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السباق نحو ولاية ثانية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن بايدن يفكر بجدية في الدعوات التي تطالبه بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة، وإن انسحابه بات "مسألة وقت".