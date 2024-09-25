الاستخبارات الأمريكية: تهديدات إيرانية "حقيقية" لاغتيال ترامب

أعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الثلاثاء، أنّ أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حذّرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحدّدة" باغتياله.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الحملة قولها في بيان، إنّ "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

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وسبق لإيران أن نفت اتّهامات مماثلة في شهر يوليو/ حزيران الماضي، عبر بعثتها في الأمم المتحدة، قائلة: "إن ادعاءات مسؤولين أمريكيين بأن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال ترامب "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".