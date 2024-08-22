أعلنت السلطات الانتخابية في تشاد، الأربعاء، أن البلاد ستشهد في 29 كانون الأول/ ديسمبر المقبل أول انتخابات تشريعية منذ 2011.

وسيجري هذا الاستحقاق بعد 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أنهت فترة انتقالية استمرت 3 سنوات، وفق "فرانس برس".

وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد باتشيريت، للصحفيين، إن "الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية ستجري في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وأضاف أن "سلسلة الانتخابات المقبلة ترتدي أهمية كبيرة؛ لأنها ستسمح لنا بطيّ صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي".

وفي 6 أيار/مايو، جرت انتخابات رئاسية فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61% من الأصوات، في انتخابات اعتبرتها منظمات غير حكومية "غير موثوق بها" ووضعت حدّاً لفترة انتقالية استمرت 3 سنوات.

وتولى محمد إدريس ديبي السلطة رئيساً انتقالياً في 20 نيسان/ أبريل 2021 إثر رحيل والده إدريس ديبي إتنو، الذي قتله متمردون وهو في طريقه إلى الجبهة، بعد أن حكم تشاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً.

وجرت آخر انتخابات لمجلس الأمة في 2011. وكان مقرراً تجديد المجلس في 2015 قبل أن يُمَدَّد بموجب قانون دستوري، ثم يرجأ الموعد لاحقاً بسبب تهديد المتشددين، وبعدها بسبب الصعوبات المالية، ثم جائحة "كوفيد"، وأخيراً بسبب المرحلة الانتقالية.