عرضت إيران طائرتها المسيّرة "مهاجر 10" طويلة المدى في معرض دفاعي في روسيا، مرفقة بنص باللغتين العبرية والفارسية يقول "أعدوا ملاجئكم".

وقالت وكالة إيران للأنباء "إيرنا" إن طهران عرضت الطائرة الأكثر تطورا في منتدى عسكري تقني يستمر من الاثنين إلى الأربعاء في باتريوت بارك خارج العاصمة الروسية.

وتقول طهران إن "مهاجر 10" تتمتع بمدى طيران معزز ولفترة أطول، فضلا عن قدرتها على استيعاب حمولة أكبر.

وبحسب تقارير صحفية إيرانية، فإن مدى الطائرة المسيّرة يبلغ 2000 كيلومتر ويمكنها التحليق لما يصل إلى 24 ساعة.

ويمكن أن تصل حمولة الطائرة إلى 300 كيلوغرام، وهو ضعف ما يمكن للإصدار السابق "مهاجر 6" حمله.

ويأتي ذلك وسط تأهب في إسرائيل والمنطقة إثر تهديدات إيران بشن هجوم على تل أبيب ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.