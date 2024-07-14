كشفت سجلات الناخبين الأمريكيين في ولاية بنسلفانيا عن الحزب الذي ينتمي إليه توماس ماثيو كروكس منفذ محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب في بنسلفانيا، السبت.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن كروكس ينحدر من مدينة "بيثيل بارك"، وهو مسجل في كشوف الناخبين ضمن المنتامين إلى الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ورغم أن هوية مطلق النار باتت معروفة، إلا أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن الدافع الذي كان وراء محاولة "اغتيال" الرئيس السابق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أصيب في الأذن اليمنى جرّاء إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي، السبت، في ولاية بنسلفانيا.