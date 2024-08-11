ذكرت وكالة إيران للأنباء (إرنا) الرسمية، اليوم الأحد، أن "الحرس الثوري" يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وتوعدت إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الـ31 من يوليو/ تموز في طهران، وفق رويترز.

وكانت طهران تكتمت على مناورات عسكرية أجرتها قواتها المسلَّحة في غرب البلاد، خلال وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، في وقت رجّحت فيه مصادر أمريكية أن تعيد إيران النظر في شن هجوم متعدد الجبهات على إسرائيل. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم رصدوا "استعدادًا أقلّ من المتوقع" لدى القوات الإيرانية.

وتتهم إيران وأذرعها، التي من بينها ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، إسرائيل باغتيال هنية في الـ31 من يوليو/ تموز الماضي. وكان اغتيال هنية عملية ضمن سلسلة من عمليات اغتيال شخصيات كبيرة في حركة حماس خلال الحرب الجارية. ولم يعلن المسؤولون الإسرائيليون مسؤوليتهم عن مقتل هنية.