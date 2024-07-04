بيلاروس تنضم لمنظمة "شنغهاي للتعاون".. وبوتين يعد بـ"نظام عالمي عادل"

انضمّت بيلاروس رسمياً إلى منظمة شنغهاي للتعاون، لتصبح بذلك العضو العاشر في المجموعة الإقليمية التي تقودها بكين وموسكو.

ووافق الأعضاء المشاركون في القمة المنعقدة في أستانا الكازاخستانية على العضوية الدائمة والكاملة لبيلاروس في المنظمة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده "ستبذل كل الجهود لتعزيز هيبة ونفوذ "شنغهاي للتعاون" لضمان القدرة على تدمير جدران العالم أحادي القطب، والقضاء على العديد من التناقضات والصراعات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في افتتاح الجلسة العامة للقمة صباح اليوم أن المشاركين فيها سيشددون في الإعلان الختامي، على "التزامهم بإقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة".

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بينما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "مقاومة التدخّلات الخارجية"، وقال أمام ممثلي الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تضمّ خصوصاً الهند وإيران وروسيا: "علينا أن نتحد لمقاومة التدخّل الخارجي، وأن يدعم بعضنا بعضا بقوة، وأن نهتم بمخاوف بعضنا البعض، وأن ندير الخلافات الداخلية من خلال جعل السلام أولويتنا".

وأضاف الرئيس الصيني أنّ "العالم يقف مجدّداً على مفترق طرق".

وتضمّ منظمة شنغهاي للتعاون نحو نصف سكان العالم الذين يتوزّعون على دول تشغل مساحة واسعة من الكرة الأرضية من روسيا إلى الصين، وارتفع عدد الدول المشاركة فيها إلى 10 بعد انضمام بيلاروس.

أمّا الأعضاء الدائمون الآخرون فهم كازاخستان المضيفة لقمّة هذه السنة، والهند، والصين، وقيرغيزستان، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، إضافة إلى إيران التي انضمّت إليها العام الماضي.