أعلن مكتب رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة فرض حظر للتجول في جميع أنحاء البلاد، ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات الدامية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم المكتب نعيم الإسلام خان أن "الحكومة قررت فرض حظر للتجول ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية".

وكانت شرطة العاصمة دكا اتخذت إجراء بحظر جميع التجمعات العامة لهذا اليوم للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، في محاولة لمنع يوم آخر من العنف.

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وأسفرت الاضطرابات عن مقتل 105 أشخاص، وفق "فرانس برس" كما أن التظاهرات الطالبية باتت تشكل تهديداً غير مسبوق لحكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عاماً.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اقتحم متظاهرون في بنغلادش سجناً وأطلقوا سراح مئات من نزلائه قبل أن يضرموا النار في المبنى، بينما سعت الشرطة لقمع التظاهرات التي عمت البلاد وخصوصاً في دكا رغم فرضها حظراً على التجمعات.

وتهدف التظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع تموز/يوليو إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.

ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها.