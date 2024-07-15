نائب جمهوري يتهم بايدن بالتورط في محاولة اغتيال ترامب

ادعى النائب الجمهوري مايك كولينز من جورجيا على الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "أصدر الأوامر" بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرًا على منصة (إكس) إلى أن "الله حمى ترامب لسبب ما".

وأثار كولينز دهشة الأمريكيين، إلى جانب الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستدل كولينز في ادعائه، على اقتباس من خطاب لبايدن قال فيه (الأخير) إنه حان الوقت للتوقف عن الحديث عن مناظرة 27 يونيو/ حزيران، و"وضع ترامب في عين الهدف".

"أرسل جو بايدن الأوامر"، هذا ما نشره كولينز في وقت متأخر من يوم السبت على موقع (إكس).

معلقون على المنشور استشاطوا غضبًا؛ إذ ذكر أحد القراء في تعليق أن المنشور يشير بشكل غير صحيح إلى تورط بايدن في إطلاق النار، وأن الاقتباس كان إشارة مجازية إلى هزيمة ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووصف عدد من المعلقين المنشور بأنه "حقير" أو غير مفيد، وفق صحيفة "واشنطن تايمز".

وكان ترامب أصيب برصاصة في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي يوم السبت في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا، ولكنه نجا وأفاد مساعدوه بأنه "بخير".

وكان يسير دون مساعدة عندما وصل في وقت مبكر من يوم الأحد إلى نيوجيرسي.

وقالت هيئة الخدمة السرية، إن أحد المشاركين في المظاهرة قُتل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والجمهوريون من لويزيانا، والمشرعون الديمقراطيون، الأمريكيين على تخفيف حدة خطابهم لتجنب المزيد من العنف.

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وكتب كولينز في منشور لاحق: "يجب على المدعي العام الجمهوري في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا أن يقدم فورًا اتهامات ضد بايدن بتهمة التحريض على الاغتيال".