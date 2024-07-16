إيران تصف ترامب بـ"المجرم" وتنفي التخطيط لاغتياله

نفت إيران، اليوم الثلاثاء، تورطها في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقالت إن المرشح الجمهوري "مجرم" تجب محاسبته.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن "اتهام طهران بمؤامرة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا أساس لها وخبيثة".

وأضافت "ترامب مجرم ينبغي مقاضاته ومعاقبته أمام القضاء لإصداره أمراً بقتل قاسم سليماني، لكن إيران تختار المسار القانوني لتقديمه للعدالة".

وذكرت شبكة (CNN) الأمريكية اليوم الثلاثاء نقلًا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي تعرض لمحاولة اغتيال بعد أن أطلق شاب النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت الماضي، لكن الشبكة الأمريكية أكدت عدم وجود ما يشير إلى ارتباط منفذ الهجوم بـ"المؤامرة".