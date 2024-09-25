تجاهله الإعلام الإيراني.. لقاء "غير مسبوق" بين بزشكيان ومؤرخ إسرائيلي (صور)

كشفت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" بنسختها الفارسية، عما وصفته بـ"لقاء الصدفة" الذي جمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع المؤرخ الإسرائيلي المتخصص في تاريخ إيران بجامعة بنسلفانيا ليور استرنفلد.

وقالت مساء الثلاثاء، إنه "خلال زيارته إلى نيويورك، التقى الرئيس الإيراني الجديد بشكل غير متوقع مع الإسرائيلي ليور استرنفلد، الباحث في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وجرى هذا اللقاء في إطار الحوار بين الأديان، ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية عنه".

وتعتبر إيران إسرائيل عدوها الرئيسي، ولا تعترف بوجود هذه الدولة، كما أن مجرد اتصال بسيط مع مواطنين إسرائيليين يمكن أن يؤدي إلى اتهامات بالتجسس في إيران، ويقود إلى الإعدام.

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ووصف التقرير ما قام به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأنه "إجراء مثير للاهتمام". وقال المؤرخ الإسرائيلي: "لقد كان اجتماعا مثيراً للاهتمام، وآمل أن يكون الرئيس الإيراني في وضع يسمح له بقيادة إيران إلى دور بناء في إحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف "أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار بين الأديان"، ولم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عنه.

ليور استرنفلد، الذي ركز أبحاثه كمؤرخ على اليهودية في إيران، كتب في الأشهر الأخيرة مقالات تنتقد سلوك إسرائيل في الحرب.

وجرى اللقاء بينما تمنع الاتحادات الرياضية الإيرانية أعضاءها من التنافس مع الإسرائيليين. وكتبت وكالة الأنباء الألمانية أنه على عكس العداء السياسي الذي تكنه إيران لإسرائيل، فإن معظم الإيرانيين ليس لديهم مشكلة مع الإسرائيليين.

وتوجد في إيران أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل في الشرق الأوسط مع العديد من المعابد اليهودية.

ومنذ بداية حرب غزة قبل عام تقريبًا، تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران مرات عديدة، وأعلن بزشكيان خلال حملته الانتخابية أنه سيعمل على تحسين العلاقات مع الغرب، لكنه يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويوم الاثنين، تحدث بزشكيان في نيويورك بحسب وسائل الإعلام الغربية عن أنه "إذا ألقت إسرائيل أسلحتها، فنحن مستعدون لإلقاء أسلحتنا" فسره المحللون على أنه استعداد إيراني لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وواجهت هذه الكلمات انتقادات حادة داخل إيران، ومن التيارات السياسية المتشددة، وبعد يوم واحد، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي رافق بزشكيان في رحلته إلى نيويورك: "أنفي بشدة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس أن إيران مستعدة لتخفيف التوتر مع النظام الإسرائيلي".