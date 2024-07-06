مستشار ترامب السابق: انتخابات بريطانيا أثبتت موت النزعة المحافظة الزائفة

قال المستشار السابق في البيت الأبيض سيباستيان جوركا إن انتخابات المملكة المتحدة أثبتت أن النزعة المحافظة الزائفة قد ماتت، وأن روح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تم إحياؤها، وفق ما نقلته صحيفة ديلي إكسبرس.

وعلق جوركا، الذي عمل مساعدًا لنائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على نجاح زعيم حزب "إصلاح بريطانيا" اليميني المتطرف، نايجل فاراج، في انتخابات البرلمان البريطاني، التي أجريت يوم الخميس الماضي، بالقول: "أصبح نايجل فاراج الآن عضوًا في البرلمان، وهُزم المحافظون إلى المركز الثالث في العديد من المقاطعات، وقد عادت روح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحياة مجددا".

وأعرب جوركا، وهو أمريكي بريطاني من أصل مجري، عن سعادته بهذا الفوز، وقال: "أنا سعيد جدًا بفوز فاراج".

واختتم قائلاً: "إن مستقبل السياسات المؤيدة للسيادة وللمملكة المتحدة أصبح الآن بشكل لا لبس فيه بأيدي نايجل والإصلاح".

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وفاز حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بخمسة مقاعد في البرلمان، بما في ذلك مقعد فاراج في بلدة كلاكتون أون سي الساحلية، ليضمن مكانًا في البرلمان في محاولته الثامنة، وفق الصحيفة.

وحصل حزب الإصلاح على حصة أكبر من الأصوات مقارنة بالديمقراطيين الليبراليين، الذين جاءوا في المركز الثالث، وقوضوا الدعم للمحافظين، بل وانتزعوا بعض الناخبين من حزب العمال.

وسيتولى زعيم حزب العمال، كير ستارمر، منصب رئيس الوزراء البريطاني رقم 58 خلفًا لريشي سوناك، بعد أن حقق الحزب فوزًا ساحقًا على المحافظين، الذين ظلوا في السلطة لمدة 14 عامًا، فقد حصل حزب العمال على 412 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا في برلمان المملكة المتحدة، في حين تراجع المحافظون إلى 121 مقعدًا فقط؛ وهو أدنى مستوى لهم في التاريخ.