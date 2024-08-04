نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، علمه عما إذا كانت إيران، ستتراجع عن تهديدات أطلقتها للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.

وقال بايدن بحسب وكالة "رويترز" ردا على سؤال من الصحفيين بخصوص ما إذا كانت إيران ستتراجع عن تلك التهديدات: "لا أعلم، آمل ذلك".

وفي وقت سابق، رأى عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد صدر، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد جر أمريكا إلى حرب مباشرة مع إيران".

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وجاء حديث صدر في مقابلة مع موقع "جماران نيوز"، حول الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

ودعا السلطات في بلاده إلى أن يكون ردها "على الأراضي المحتلة (إسرائيل) حازمًا ومدروسًا، لكن بالشكل الذي لا يجرنا إلى حرب مع الولايات المتحدة".

يأتي ذلك، بينما تتأهب واشنطن وتل أبيب لمواجهة الرد الإيراني المحتمل على مقتل إسماعيل هنية. وتعيش منطقة الشرق الأوسط، حالة ترقب عقب تلك التهديدات المتواصلة التي تطلقها إيران وأذرعها في المنطقة.

وعلى وقع التهديدات، دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة لبنان وإسرائيل، وسط احتمال أن يكون الرد الإيراني من خلال مليشيا حزب الله، الذي يعد أحد أبرز أذرعها العسكرية في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات سابقة له، رفع حالة الجاهزية العسكرية إلى أعلى مستوى، لمواجهة أي رد محتمل من قبل إيران.