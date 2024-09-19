الملفات المالية لهاريس وترامب.. تناقضات غير معتادة في سباق الرئاسة الأمريكية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، الخميس، يظهر مقدار ثراء كل من المترشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس ونائبيهما.

وفي محاولة لفهم الوضع المالي للمرشحين الأربعة الرئيسيين، قامت الصحيفة بفحص الإقرارات المالية الخاصة بهم على مر السنين، بالإضافة إلى مراجعة الإقرارات الضريبية المتاحة.

وكشفت الصحيفة عن اختلافات كبيرة بين المرشحين، فقد نشر كل من كامالا هاريس وتيم والز إقراراتهما الضريبية طواعية، بينما امتنع دونالد ترامب وجيه دي فانس عن ذلك.

كامالا هاريس



الراتب:

بصفتها نائبة للرئيس، من المتوقع أن تكسب هاريس 284600 دولار في عام 2024. وقد أفادت هي وزوجها دوجلاس إيمهوف، المحامي الناجح، بدخل راتب مشترك يبلغ حوالي 400000 دولار لعام 2023.

دخل الاستثمار:

يحتفظ الزوجان بأكثر من مليوني دولار في صناديق استثمار وتقاعد، بالإضافة إلى 50 ألف دولار من الفائدة الخاضعة للضريبة.

العقارات

تمتلك هاريس وزوجها منزلًا في لوس أنجلوس، وتقدر قيمته بملايين الدولارات، كما أنهما يمتلكان رهنًا عقاريًا بين مليون و5 ملايين دولار.



العائدات الملكية:

حققت هاريس أكثر من 450 ألف دولار من بيع مذكراتها وكتاب للأطفال، ما يبرز نجاحها في المجال الأدبي.

الضرائب:

دفعت هاريس وإيمهوف فواتير ضريبية عالية في السنوات السابقة، تجاوزت مليون دولار في عام 2019، وتقلصت مع تغير دخل الزوجين في السنوات اللاحقة.

إفصاحات أخرى:

تلقت هاريس تذاكر لحفلة بيونسيه بقيمة 1655 دولار كهدية.

دونالد ترامب

الدخل الاستثماري والتجاري:

أفاد ترامب بدخل قدره 635 مليون دولار من العقارات والفنادق في عام 2023، ويعتمد جزء كبير من ثروته على حصته في الشركة الأم لشبكة Truth Social.

العقارات:

تمتلك منظمة ترامب عقارات حول العالم، بما في ذلك عقارات تجارية وفنادق في نيويورك وكاليفورنيا وأوروبا.

العائدات الملكية:

حقق ترامب أرباحًا من بيع كتبه، بما في ذلك "رسائل إلى ترامب"، الذي حقق 4.4 مليون دولار.

الضرائب:

نشرت لجنة في الكونغرس بعض إقرارات ترامب الضريبية التي أظهرت أنه دفع ضرائب قليلة في بعض السنوات بسبب خسائر تجارية كبيرة.



الالتزامات:

يواجه ترامب التزامات قانونية تقدر بأكثر من 50 مليون دولار، بما في ذلك قضايا تشهير واحتيال مدني.

جيه دي فانس

الراتب:

سيكسب فانس 174000 دولار بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، بينما كانت زوجته تعمل محامية قبل أن تترك عملها بعد ترشيحه.



دخل الاستثمار:

يمتلك فانس أصولًا من صناديق رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى استثمارات في العملات المشفرة، وتبلغ القيمة الإجمالية لأصوله بين 4.1 مليون و11.8 مليون دولار.

العقارات:

اشترى فانس وزوجته منزلًا بقيمة 1.6 مليون دولار في شمال فيرجينيا، بالإضافة إلى منزل آخر في واشنطن يؤجرانه.



العائدات الملكية:

حقق فانس أكثر من 54734 دولارًا من عائدات كتابه الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعًا.

الضرائب:

لم يصدر فانس إقراراته الضريبية للجمهور.

تيم والز

الراتب:

بصفته حاكمًا لولاية مينيسوتا، كسب والز 112493 دولارًا في عام 2023، بينما أفادت زوجته بدخل يبلغ 51231 دولارًا كمعلمة.



الاستثمارات والمعاشات التقاعدية:

لا يمتلك الزوجان استثمارات خاضعة للضريبة، ولكنهما يعتمدان على حسابات التقاعد العامة من وظائفهما في الحكومة والتعليم.

العقارات:

باع الزوجان منزلهما في مانكاتو مقابل 304000 دولار عند انتقالهما إلى قصر الحاكم، وليس لديهما حاليًا منزل خاص.



الضرائب:

دفع والز 54199 دولارًا كضرائب في عام 2023، وهو مبلغ مرتفع نظرًا لسحب جزء من مدخراته التقاعدية لتغطية نفقات الكلية لابنته.