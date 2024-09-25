"الطاقة الذرية": لدى إيران "الجدية" للانخراط بالملف النووي مجددا

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إنه شعر برغبة أكبر من جانب المسؤولين الإيرانيين للانخراط مع الوكالة على نحو أكثر جدية بعد محادثات في نيويورك، مضيفا أنه يأمل في زيارة طهران في أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال جروسي إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بوتيرة منتظمة، لكنه أوضح أنه يرغب في المضي قدما في الأسابيع القليلة المقبلة في الجهود الرامية إلى وضع الأساس للمحادثات بين إيران والغرب.

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وأبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب، داعيًا إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار.

ويأمل زعماء إيران تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وفي وقت سابق، من يوم الثلاثاء، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف، إن طهران "مستعدة لبدء المفاوضات النووية إذا كانت الأطراف الأخرى جاهزة".