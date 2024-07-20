قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه لا توجد مؤشرات على حادث أمني في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر بعد أنباء عن سماع دوي انفجارات هناك، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف الجيش "قبل برهة، تلقينا أنباء تتعلق بسماع انفجارات في منطقة إيلات. تبين أنه لم يتم إطلاق مقذوفات باتجاه منطقة المدينة كما لم يتم إطلاق أي نظام اعتراض. لا توجد مؤشرات على حادث أمني".

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وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن شهود عيان، إنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي حينها، إلى أنه يحقق في أنباء حدوث انفجارات في إيلات.