موسكو: "سنرد عسكريّاً" على خطط واشنطن نشر صواريخ في ألمانيا

أعلنت موسكو أنها "سترد عسكريًّا" على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن قرار واشنطن وبرلين، نشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا، يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، وأشار إلى أن بلاده "سترد عسكريًّا".

وقال: "دون أعصاب ودون عواطف، سنطور في المقام الأول ردًّا عسكريًّا على هذا التهديد الجديد".

وعندما سئِل عن ما إذا كان قرار نشر الصواريخ الأمريكية يمكن أن يكرر تجربة الحرب الباردة، قال ريابكوف "من الصعب بالنسبة لي أن أحكم على ما يعوّل عليه حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وألمانيا، في هذه الحالة، كطرفين في الاتفاقية، ويعتزمان تنفيذها. أعتقد أنه من غير المحتمل أن يعتقدا أنه من الممكن تكرار تلك التجربة بالضبط، فقد تغير الوضع بشكل كبير".

وأشار ريابكوف إلى أن قرار نشر الصواريخ البعيدة المدى هو "مجرد حلقة في مسار التصعيد، وهو أحد عناصر الترهيب، الذي يكاد يكون اليوم العنصر الرئيس في خط الناتو والولايات المتحدة في الاتجاه الروسي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.

وأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.