أعلنت السلطات الأمريكية القبض على رجل في فلوريدا بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أيام فقط على محاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وفقا لفرانس برس.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية في فلوريدا، الأربعاء، إن جيسون باتريك ألداي (39 عاما) اعتُقل الاثنين.

وأضاف المكتب في بيان الأربعاء أنّ ألداي الذي ينحدّر من كوينسي بولاية فلوريدا "بعث رسائل تهديد ووجّه تهديدات إلى الرئيس جو بايدن ومسؤولين فدراليين آخرين".

أخبار ذات علاقة البيت الأبيض: بايدن مصاب بكورونا وسيعزل نفسه في ديلاوير

ووفقا للشكوى الجنائية، وجّه ألداي تهديداته لبايدن أثناء دخوله إلى منشأة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

ويُزعم أنه وجّه مزيدا من التهديدات في منشورات على منصّة إكس.

وصدر أمر باحتجاز ألداي على ذمّة المحاكمة.

وأصيب ترامب (78 عاما) في أذنه عندما فتح مسلّح النار خلال تجمّع انتخابي السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقُتل المسلّح توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاما وأحد المشاركين في التجمّع الانتخابي برصاص قنّاصة الخدمة السرّية.