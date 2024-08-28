اختارتها هاريس لجذب الناخبين العرب.. من هي المصرية بريندا عبد العال؟

طفا اسم بريندا عبد العال على السطح، بعد أن استعانت بها حملة مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية 2024، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، للتواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب.. فمن هي؟

بريندا عبد العال، الخبيرة في مجال السياسات العامة والحقوق المدنية والأمن القومي، هي محامية أمريكية مصرية الأصل، حصلت على البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة "ميشيغان"، وبدأت حياتها العملية في مهنة المحاماة.

عملت في التدريس بجامعة "نيويورك أبوظبي"، وكلية الحقوق بجامعة ميشيغان، وكلية "ديفيد كلارك" للقانون بجامعة كولومبيا.

وقادت مجموعة تمثل أكثر من 1500 مؤسسة خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجال السياسة الداخلية والأمن القومي وقضايا الحقوق المدنية.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، انضمت إلى وزارة الأمن الداخلي، رئيسة للموظفين بمكتب الحقوق والحريات المدنية، قبل الانضمام إلى مكتب الشراكة في مارس/آذار 2022.

كما شغلت منصب مساعد وزير الشراكة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في أغسطس/آب 2022، وعملت مستشارة رئيسية للوزير بشأن المشاركات الخارجية وتأثير سياسات الوزارة ولوائحها وعملياتها وإجراءاتها.

وعملت أيضا رئيسة مشاركة لمجلس الوزارة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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وشغلت العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك في لجنة "فرجينيا"، التابعة للجنة الحقوق المدنية، وفي المجلس الاستشاري للعديد من المنظمات.

وحاليا تعيش بريندا في ولاية فيرجينيا مع زوجها وولديها التوأم.