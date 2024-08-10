أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية. وفق وكالة "سبوتنيك".

وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى".

وأوضح أن "نحو 10 أهداف كانت قادمة من أراضي أوكرانيا"، وأنه "تم وضع قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قتالي كامل لاعتراض الأهداف"، وأضاف، "أقلعت نحو 10 طائرات ومروحية، كما تم وضع قاذفات الصواريخ في حالة تأهب قصوى... الساعة 19:04، دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافًا فوق أراضي بيلاروسيا، ليلاً، وهذا الصباح يجري البحث عما تم تدميره".

ووفقًا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلًا إنها "أُطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، وقمنا بتدمير الأهداف".

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وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد أعلنت أمس الجمعة، عن سلسلة عقوبات واسعة على بيلاروسيا في الذكرى الرابعة للانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، التي أعادت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى السلطة، وفق "فرانس برس".

وسحق لوكاشينكو الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية بعد الانتخابات التي أجريت في 9 آب/ أغسطس 2020، والتي أدينت فيها الحكومة على نطاق واسع على خلفية تزوير النتائج.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 19 شخصًا و14 شركة وطائرة للتهرب من العقوبات الحالية ودعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.