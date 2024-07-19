على طريقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله اليوم سقوط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مجلس عزاء بمرقد إمام زاده صالح، شمالي طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن سقوط بزشكيان جاء على طريقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سقط مرات عديدة خلال السنوات الماضية؛ بسبب تقدمه في العمر.

وأثار فيديو سقوط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة تشكيل الحكومة والتفاوض مع الغرب.. أين وصلت مهمة بزشكيان؟

ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مازحين، إن أكبر رئيس لإيران، البالغ من العمر 70 عاما، لا يتحكم في تحركاته مثل جو بايدن رئيس الولايات المتحدة.

وكان الحضور المستمر والمتعدد للرئيس بزشكيان في الحسينيات ومراسم العزاء في شهر محرم بمثابة رد فعل، وأدى أيضًا إلى انتقادات.

ويضيف آخرون إن رئيس الحكومة الجديدة يميل لتشكيل لجنة عزاء أكثر من تشكيل لجنة حكومية.