عاجل

أوكرانيا: لا نهتم بالاستيلاء على كورسك نريد فقط حماية شعبنا
logo
العالم

"انتظروا".. بزشكيان يعلق على الانتقادات التي طالت مرشحي حكومته

"انتظروا".. بزشكيان يعلق على الانتقادات التي طالت مرشحي حكومته
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانالمصدر: رويترز
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
13 أغسطس 2024، 11:22 ص

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، على الانتقادات التي طالته حتى من داعميه من الإصلاحيين والمعتدلين بشأن التشكيلة الوزارية التي قدمها إلى البرلمان يوم الأحد الماضي.

وقال بزشكيان في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "استشرنا خبراء عدَّة في أثناء مرحلة اختيار أعضاء الحكومة، وسعينا لأفضل وضع ممكن في ظل الإمكانيات الموجودة".

وأضاف قائلا: "شعبي العزيز أنتم عاصمة الحكومة العظيمة، اهتمامكم وحساسيتكم في اختيار أعضاء مجلس الوزراء أمر ثمين، لقد أفسحت المجال للسياسيين لتوجيه النقد، وهذا يعني أننا قد اتخذنا خطوة إلى الأمام".

وتابع يقول: "في مرحلة اختيار ومراجعة الكابينة الوزارية، استشرنا العديد من الخبراء، وحاولنا إرساء الوضع الأمثل بالإمكانات الموجودة بنهج التوافق والتعاطف".

وطلب الرئيس الإيراني من منتقديه الصبر قائلاً "انتظروا، حتى يعمل مجلس الوزراء، وانتقدوه على أساس أدائه".

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الإيراني السبت المقبل بعقد جلسة لمناقشة المرشحين الذين قدمهم بزشكيان لشغل مناصب وزارية.

أخبار ذات علاقة

الحكومة الإيرانية: ننتظر التقرير النهائي حول أسباب سقوط مروحية الرئيس

 وتعرض بزشكيان إلى انتقادات شديدة، خاصة من الإصلاحيين الذين اعتبروا هذه التشكيلة الوزارية المقترحة بأنها تشبه "حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الثانية".

ويرى آخرون من الإصلاحيين أن روحاني والمقربين منه مارسوا ضغوطاً كبيرة لدفع الوزراء السابقين في حكومته لشغل مناصب وزارية في حكومة بزشكيان المرتقبة.

وتمكن روحاني وفريقه من ترشيح خمسة وزراء، فيما كانت حصة الإصلاحيين ثلاثة وزراء، بينما أبقى بزشكيان على ثلاثة مسؤولين من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي كمرشح لشغل مناصب وزارية.

إيران

أخبار ذات صلة

لماذا يصب "انتظار" الرد الإيراني في مصلحة نتنياهو؟
لماذا يصب "انتظار" الرد الإيراني في مصلحة نتنياهو؟
داخلية وخارجية.. بزشكيان يواجه تحديات كبرى مع تولي الرئاسة
داخلية وخارجية.. بزشكيان يواجه تحديات كبرى مع تولي الرئاسة
مسؤولون إيرانيون: وقف إطلاق النار في غزة هو فقط ما قد يرجئ رد طهران
مسؤولون إيرانيون: وقف إطلاق النار في غزة هو فقط ما قد يرجئ رد طهران
كييف تتعهد بوقف هجوم كورسك بشرط "السلام العادل"
كييف تتعهد بوقف هجوم كورسك بشرط "السلام العادل"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC