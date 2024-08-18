عاجل

قائد القوات الجوية الأوكرانية يعلن قصف جسر ثان في منطقة كورسك الروسية
logo
العالم

حطام مسيّرة أوكرانية يشعل حريقا في "روستوف" الروسية

حطام مسيّرة أوكرانية يشعل حريقا في "روستوف" الروسية
وحدات إطفاء تخمد أحد الحرائقالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
18 أغسطس 2024، 7:10 ص

قال حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا اليوم الأحد، إن حطام طائرة مسيّرة أوكرانية مدمَّرة تسبب في اندلاع حريق في وقود الديزل في مستودع صناعي في المنطقة.

وأضاف حاكم المنطقة فاسيلي جولوبيف عبر تطبيق تيليغرام وفقا لـ"رويترز"، "تم استدعاء وحدات الإطفاء لإخماد الحريق".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام، إلى أن وحدات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق روستوف الليلة الماضية.

أخبار ذات علاقة

روسيا: لا أضرار أو ضحايا جراء زلزال كامتشاتكا

 

وذكر جولوبيف في منشور منفصل، أن الهجوم الذي وقع في بروليتارسك لم يسفر عن أي إصابات.

وقالت قناة "بازا"، المقربة من أجهزة إنفاذ القانون الروسية، إن مستودعا للنفط تعرض لأضرار في روستوف. 

ونشرت قناة "شوت" الروسية مقطع فيديو يظهر تصاعد دخان؛ مما قالت إنه مستودع للنفط.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

وقالت كييف مرارا إن هجماتها الجوية على البنية التحتية العسكرية ومرافق الطاقة والنقل في روسيا، تأتي ردا على الضربات المستمرة التي تشنها موسكو على الأراضي الأوكرانية.

أوكرانيا

أخبار ذات صلة

أوكرانيا: نتعرض لثالث هجوم بصواريخ بالستية هذا الشهر
أوكرانيا: نتعرض لثالث هجوم بصواريخ بالستية هذا الشهر
20 مصابا إثر حريق خلال مهرجان موسيقي شرقي ألمانيا (فيديو)
20 مصابا إثر حريق خلال مهرجان موسيقي شرقي ألمانيا (فيديو)
روسيا تدمر ناقلة جند أوكرانية بذخيرة "لانسيت" (فيديو)
روسيا تدمر ناقلة جند أوكرانية بذخيرة "لانسيت" (فيديو)
إعلام عبري: "الحرب النفسية" التي تشنها إسرائيل على طهران أخرت "الانتقام"
إعلام عبري: "الحرب النفسية" التي تشنها إسرائيل على طهران أخرت "الانتقام"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC