حطام مسيّرة أوكرانية يشعل حريقا في "روستوف" الروسية

قال حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا اليوم الأحد، إن حطام طائرة مسيّرة أوكرانية مدمَّرة تسبب في اندلاع حريق في وقود الديزل في مستودع صناعي في المنطقة.

وأضاف حاكم المنطقة فاسيلي جولوبيف عبر تطبيق تيليغرام وفقا لـ"رويترز"، "تم استدعاء وحدات الإطفاء لإخماد الحريق".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام، إلى أن وحدات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق روستوف الليلة الماضية.

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وذكر جولوبيف في منشور منفصل، أن الهجوم الذي وقع في بروليتارسك لم يسفر عن أي إصابات.

وقالت قناة "بازا"، المقربة من أجهزة إنفاذ القانون الروسية، إن مستودعا للنفط تعرض لأضرار في روستوف.

ونشرت قناة "شوت" الروسية مقطع فيديو يظهر تصاعد دخان؛ مما قالت إنه مستودع للنفط.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

وقالت كييف مرارا إن هجماتها الجوية على البنية التحتية العسكرية ومرافق الطاقة والنقل في روسيا، تأتي ردا على الضربات المستمرة التي تشنها موسكو على الأراضي الأوكرانية.