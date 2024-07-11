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العالم

بسب روسيا.. الصين تتهم "الناتو" بـ "التحريض على المواجهة"‎

بسب روسيا.. الصين تتهم "الناتو" بـ "التحريض على المواجهة"‎
أعضاء تحالف الناتو خلال قمتهم في واشنطنالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
11 يوليو 2024، 3:23 ص

طالبت الصين، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتوقّف عن "التحريض على المواجهة".

جاء ذلك رداً على إبداء قادة الدول الأعضاء في الحلف "قلقهم العميق" حيال العلاقات الصينية الروسية الوثيقة.

وتضمن ذلك اتهام الصينيين بتقديم مساعدة حيوية لروسيا في حرب روسيا على أوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان: "يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتوقف عن تضخيم ما يسمّى تهديداً صينياً، وأن يتوقّف عن التحريض على المواجهة والتنافس، وأن يساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العالم"، وفق "فرانس برس".

وإذ أعربت الصين في بيانها عن "استيائها الشديد"، نددت بالبيان الصادر عن قادة الحلف و"المشبع بعقلية جديرة بالحرب الباردة وبخطاب عدائي" و"المليء بافتراءات".

ولطالما دعت الصين إلى إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وتعهدت عدم تزويد موسكو بأسلحة، وأكدت تمسكها باحترام وحدة أراضي كل البلدان بما في ذلك أوكرانيا، لكنّ بكين لم تدن قط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي بيانها، شددت البعثة الصينية على "أننا لم نقدم أبدًا أسلحة فتاكة لأي من طرفي النزاع ونحن نمارس رقابة صارمة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات المدنية المسيّرة".

وأشارت إلى أن "الأزمة الأوكرانية مستمرة منذ فترة طويلة. من يصبّ الزيت على النار؟ من يؤجّج النيران؟ من يحاول الاستفادة منها؟ الجواب واضح للجميع".

ولم تسمّ بكين الجهة التي تتهمها، لكنّها تقصد على الأرجح الغرب وبخاصة الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

حلف الناتوالصينأوكرانيا

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