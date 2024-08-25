قُتل 5 أشخاص في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية خلال الليل، وفق ما أعلن الأحد حاكم المنطقة المحاذية لكورسك، حيث تنفّذ أوكرانيا هجومًا منذ أسبوعين.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف "كانت ليلة صعبة في كامل المنطقة، تعرّضت منطقة راكيتيانسكي للقصف، ووقع الأسوأ حيث قُتل خمسة مدنيين" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة الجيش الأوكراني يحبط هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيّرة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل مستهدفة شمال وشرق أوكرانيا، وفق "رويترز".

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق "تيليغرام" إنّ أنظمة الدفاع الجوي "دمرت معظم الأسلحة الروسية قبل أن تصل إلى أهدافها".

وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت مناطق على الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك، مشيرًا إلى أنّ "أغلب الصواريخ لم تصل إلى أهدافها". ولم يحدد سلاح الجو الأوكراني عدد الصواريخ التي تم تدميرها.