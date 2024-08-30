جبهة بريانسك "مشتعلة".. روسيا تعترض 11 مسيرة أوكرانية

قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، الجمعة، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال سلسلة من الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها على أراضي المقاطعة.

وتشهد جبهة بريانسك توتراً متصاعدا، إذ أوضح بوغوماز، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، أن "الدفاعات الجوية الروسية نجحت في اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة في الهجوم الأول، الذي وقع الجمعة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية".

وأضاف بوغوماز في بيان لاحق عبر التطبيق، أن "محاولة جديدة للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة أخرى جرت في وقت لاحق من اليوم، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدميرها أيضًا دون وقوع أي إصابات أو أضرار".

وتتبع كييف استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت في روسيا فيما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلن عنه في يونيو/حزيران من العام الماضي، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

وتواصل القوات الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى روسيا، وحماية إقليم دونباس.