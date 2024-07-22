أوقفت الشرطة البنغلادشية الاثنين، أكثر من 500 شخص منذ اندلاع أعمال العنف المستمرة في العاصمة دكا منذ 3 أسابيع، احتجاجًا على نظام الحصص الوظيفية.

وأفاد الناطق باسم شرطة مدينة دكا فاروق حسين لوكالة "فرانس برس"، أن قوات الشرطة أوقف 532 شخصًا على الأقل من بينهم بعض قادة الحزب الوطني البنغلادشي المعارض، بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في بنغلادش، مطلع يوليو/تموز الجاري، قبل أن تتحول إلى أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تتولى السلطة منذ 15 عامًا.

وفي 1 يوليو/تموز بدأ الطلاب، إغلاق الطرق العامة والطرق السريعة وخطوط سكك الحديد بشكل يومي، ما أدى إلى اضطرابات في عمل وسائل النقل، تنديدًا بنظام الحصص في الوظائف العامة، الذي يعده المحتجون منحازًا للمقربين من السلطة الحاكمة على حساب مرشحين عاطلين عن العمل أكثر استحقاقًا لها.

وفي 7 يوليو/تموز، قالت رئيسة الحكومة الشيخة حسينة: إن الطلاب "يضيّعون وقتهم" إذ لا "مبرر" للمطالبة بإصلاح النظام.