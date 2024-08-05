كشف موقع وكالة "نور نيوز" التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني أعلى سلطة أمنية في البلاد، الاثنين، عن اجتماع وصفته بـ"المهم" بحضور السفراء وممثلي الدول الأجنبية في طهران.

وقالت الوكالة في موقعها الرسمي "لقد تمت دعوة للسفراء وممثلي الدول الأجنبية المقيمين في إيران إلى اجتماع مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية علي باقري كني".

وأضافت الوكالة أن "إقامة هذه الجلسة دليل واضح على الإرادة الجدية لإيران في الرد على جريمة الاغتيال الأخيرة التي نفذها الكيان الصهيوني".

وقد توعد كبار المسؤولين في إيران من بينهم المرشد علي خامنئي بتوجيه ضربة قوية وحاسمة إلى إسرائيل، ردًا على تورطها في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته شمال العاصمة طهران فجر الأربعاء الماضي.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية أفادت في وقت سابق، أن تأخر الرد من قبل طهران وحلفائها يأتي بهدف جمع معلومات كاملة عن ملاجئ الشخصيات المهمة في النظام الإسرائيلي.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، "العدو الإسرائيلي يترقب ردنا. بالطبع سيرون متى وأين وكيف سيتلقون الرد، نحن نعيش في قلب هذه المعركة".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "اغتيال إسماعيل هنية في طهران انتهاك للقانون الدولي"، مبينًا "على العالم أن يندد بالإرهاب، ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني".