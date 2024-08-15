أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة مينوش (نعمت) شفيق استقالتها، الأربعاء، على خلفية احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين.

وتأتي الاستقالة بعد 4 أشهر تقريباً من إشراف نعمت على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وفق "رويترز".

وذكرت جامعة كولومبيا عبر موقعها الإلكتروني أنه تم اختيار كاترينا أرمسترونج لتشغل منصب الرئيسة المؤقتة للجامعة خلفاً لنعمت شفيق.

وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب: "كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا".

وأضافت: "لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".

ونعمت شفيق خبيرة اقتصادية من أصل مصري ومسؤولة رفيعة المستوى سابقة في "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" و"بنك إنجلترا"، ورئيسة "كلية لندن للاقتصاد" السابقة.