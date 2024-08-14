قال مسؤولون أوكرانيون إن قوات روسية هاجمت البنية التحتية لميناء مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، مساء الأربعاء، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وقال مكتب النائب العام على تطبيق "تيليجرام" إن موظفاً في الميناء وسائق ناقلة حبوب أصيبا في الهجوم.

وأضاف حاكم المنطقة أوليه كيبر أن القوات الروسية استخدمت صاروخاً باليستياً.

وتعرضت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا لهجمات روسية متكررة منذ انسحاب روسيا في الصيف الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة كان يضمن شحناً آمناً للحبوب الأوكرانية.

وأنشأت كييف بعدئذ ممراً بحرياً خاصاً بها للشحن.