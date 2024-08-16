أعلنت روسيا اليوم الجمعة، سيطرتها على بلدة "سيرغييفكا"، التي تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، فيما صدّت دفاعاتها الجوية 12 صاروخا موجها على جسر القرم قادما من الأراضي الأوكرانية.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر "تلغرام"، "بفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط تم تحرير (بلدة) سيرغييفكا".

وكانت الوزارة أعلنت الخميس، السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.

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وعلى صعيد آخر، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، ليلا، 12 صاروخا أميركي الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية على جسر القرم، الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو العام 2014.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام :"صدّت وسائل الدفاع الجوي خلال الليل، هجوما شن بواسطة 12 صاورخا أتاكمس أميركية الصنع، أطلقت باتجاه جسر القرم".