أكد الكرملين الاثنين أنه "لن يتحاور" مع أوكرانيا نظرا إلى هجومها داخل منطقة كورسك الروسية الذي دخل أسبوعه الثاني وفاجأ موسكو، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال يوري أوشاكوف محطة "راشن شوت" عبر تلغرام "في المرحلة الراهنة ونظرا إلى هذه المغامرة، لن نتحاور" مضيفا "في الوقت الراهن سيكون من غير المناسب بتاتا الدخول في عملية تفاوضية".

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ونفت روسيا أمس الأحد، تقريرا يفيد بأن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك قوّض محادثات غير مباشرة مع كييف بشأن وقف الهجمات على مرافق الطاقة والكهرباء، قائلة إنها لم تجر محادثات مع كييف بخصوص مرافق البنية التحتية المدنية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت السبت، أن من المزمع أن ترسل أوكرانيا وروسيا وفدين إلى قطر هذا الشهر للتفاوض على اتفاق مهم لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة والكهرباء في كل من الطرفين المتحاربين.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق كان ليرقى إلى وقف إطلاق نار جزئي، لكن المحادثات تعثرت بسبب هجوم أوكرانيا على أراضٍ روسية