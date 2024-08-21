قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن رفع الحظر المفروض على ضربات كييف بالأسلحة الغربية لعمق الأراضي الروسية يمكن أن "يسهم في جهود حفظ السلام".

ووعد بوريل، في تغريدة على "إكس"، بمناقشة زيادة الدعم إلى أوكرانيا مع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، الأسبوع المقبل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنك" الروسية.

وأشار إلى أن "إزالة القيود المفروضة على استخدام القدرات ضد الجيش الروسي المشارك في الهجوم على أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي يمكن أن تكون له عواقب مهمة".

وعدد عواقب ذلك بالقول: "تعزيز الدفاع عن النفس في أوكرانيا، وإنقاذ الأرواح والحد من الدمار في أوكرانيا، والمساعدة على تعزيز جهود حفظ السلام".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بشكل كامل في مواجهتها ضد روسيا.

ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 أغسطس/آب الجاري.